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مركز الملك سلمان يختتم حملته التطوعية الثانية لمكافحة العمى بالجابون

السبت 29/فبراير/2020 - 11:21 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساء اليوم السبت، أنه اختتم حملته الطبية التطوعية الثانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في الجابون.

هذا وكشف الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان خلال 6 أيام متواصلة منذ انطلاق الحملة في مدينة فرانسفيل على 3,756 حالة، وأجرى 226 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، وقام بصرف 740 نظارة طبية للحالات التي لا تستدعي تدخلًا جراحيًا.

وتأتي هذا الحملة من المركز السعودي، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة دون تفرقة أو تمييز, وفقًا للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

ونفّذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 12 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي، وذلك بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة.

وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية، ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.

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الكلمات المفتاحية

مركز الملك سلمان الملك سلمان للإغاثة الملك سلمان الجابون

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