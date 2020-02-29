بسبب كورونا.. العراق يوقف الخدمات القنصلية مؤقتاً

أوقفت العراق، اليوم السبت، الخدمات القنصلية مؤقتاً لمدة أسبوع، حفاظاً على السلامة العامة، وتحسباً لانتقال فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد-19).











وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمدالصَحّاف في بيان صحفي، "انسجاماً مع الإجراءات الوقائية الطبية التي اتخذها عدد من مؤسسات الدولة، وتحسباً من انتقال فيروس كورونا، الذي من الممكن أن ينتقل نتيجة التجمعات البشرية، ستوقف وزارة الخارجية خدمات الدائرة القنصلية مؤقتاً ولمدة أسبوع بدءاً من يوم غد الأحد، وحتى الأحد المقبل، وذلك لمزيد من الاحتياط وحفاظا على السلامة العامة".