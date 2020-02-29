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دوري أبطال أفريقيا.. ثنائية النهيري تقود الوداد للفوز على النجم الساحلي في ذهاب ربع النهائي

السبت 29/فبراير/2020 - 10:54 م
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الرجاء والنجم
الرجاء والنجم
عبدالقادر عرابي
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قاد الظهير الأيمن نادي الوداد البيضاوي المغربي "محمد النهيري" فريقه لحسم قمة الذهاب بين الوداد وضيفه النجم الساحلي التونسي بهدفين مقابل لا شئ، في المباراة التي شهدها المركب الرياضي محمد الخامس، في ختام مباريات دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل النهيري هدفي فريقه في الدقيقتين 11 و 54، حيث كان الأول بمساعدة إسماعيل الحداد، والثاني من تمريرة يحىى عطية الله.

دفع قيس الزواغي مدرب النجم الساحلي خطأه في التشكيل، بالدفع بسليماني كزليبالي لاعب الأهلي السابق الذي ما زال غير جاهز حتى الآن، وإراحة الثنائي ياسين الشيخاوي وكريم لعريبي.

تقدم الوداد مبكراً عبر محمد النهيري من تمريرة زميله إسماعيل الحداد، ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 11.

تسبب الهدف في حدوث إرتباك شديد بين عناصر النجم، حاول فريق الوداد إستغلاله لتسجيل المزيد من الأهداف، لكن دفاع النجم تألق في إبعاد الخطورة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الوداد بهدف نظيف.

في الشوط الثاني، فاجئ الوداد ضيفه بهدف ثان عبر النهيري مرة أخرى في الدقيقة 54، لتتعقد المباراة على المدرب قيس الزواغي.

إضطر الزواغي لإقحام الشيخاوي ولعريبي في المباراة، من أجل تسجيل هدف يسهل من مهمة مباراة العودة نسبياً، لكن لاعبو الوداد نجحوا في الحفاظ على النتيجة، لتنتهي المباراة بتفوق الوداد بهدفين نظيفين، قبل مباراة العودة في تونس بعد إسبوع من الآن.
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الكلمات المفتاحية

النهيري النجم الرجاء والنجم الرجاء

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