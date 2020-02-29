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إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم في الإسماعيلية

السبت 29/فبراير/2020 - 10:50 م
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أرشيفية
أرشيفية
هشام إسماعيل
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أصيب ثلاثة أشخاص، مساء اليوم السبت، بإصابات خطيرة بالجسد، ما بين نزيف وارتجاج بالمخ وجروح وكسور، وذلك جراء حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية علي طريق محمد علي دائرة أول الإسماعيلية.

كان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث تصادم علي طريق محمد علي بين سيارة رقم " 8679 ط. ص. ر " مع درجة بخارية رقم " 109635 " مما أسفر عن إصابة كلا من" نسمة عبد السلام حسن 31 عامًا، ومحمد متولي ابو الوفا 38 عامًا، ومحمد محمد متولي 3 سنوات، وجميعهم مقيمين عرايشية مصر دائرة ثان الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحاذ الإجراءات القانونية للازمة.
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الكلمات المفتاحية

مصر حادث الاسماعيلية اخبار

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