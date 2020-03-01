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مدينة عالمية.. أبرز المعلومات عن "رأس الحكمة"

الأحد 01/مارس/2020 - 01:09 ص
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أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
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يقع مشروع مدينة "رأس الحكمة" الجديدة على الساحل الشمالي للبحر المتوسط داخل حدود محافظة مرسى مطروح، على مساحة 55 ألف فدان، ويشمل محطة طاقة شمسية عملاقة تلبي احتياجات المدينة من الطاقة، لكي تصبح مدينة خضراء مستدامة، تسع 40 مليون نسمة للتسكين خلال خطة مصر 2052.

ويتضمن المشروع أنشطة زراعية وسياحية، وصناعية خفيفة، وتم إنشاء المدينة على الطابع البدوي، وتبعد 4 ساعات بالطيران عن قارتي أوروبا وآسيا، وتضم كافة الأنشطة الشاطئية المختلفة، إلى جانب شاطىء عالمي ومسارات مشاة وفنادق ومنتجعات على أعلى مستوى، وتم تصنيف الشواطىء التي تم اختيار تنفيذ المشروع عليها ثالث أجمل الشواطىء عالميا.

مشروع رائد تدعمه وزارة الإسكان
ويعتبر من المشروعات الكبيرة والرائدة وتدعمه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خططت ووضعت الأسس والمبادىء التصميمية للمدينة الجديدة، بحضور استشاري المشروع، الذي يضم تحالف مكاتب استشارية عالمية، ومسؤولي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشري الـ"UN –HABITAT"، وقيادات الوزارة، التي حرصت على تصميم المدينة بما يتوافق مع الإمكانات والفرص الموجودة بالموقع، من خلال التوافق مع المبادىء التخطيطية والتنموية للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، من أجل الحفاظ على البيئة، وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضارية المستدامة، في إطار توجه الحكومة المصرية في رؤيتها 2030، بالتوسع في العمران والمدن الجديدة بهدف تحفيز السكان على الخروج من الوادي.

ويتلقى المشروع دعمًا كبيرًا حتى ينقل الساحل الشمالي لمستوى الصفوف الأولى عالميًا.

ليس بحريًا فقط
ولا ينحصر مشروع مدينة "رأس الحكمة" على البحر فقط، وإنما يتواجد بها خصائص توبولوجية وثقافية، بالإضافة إلى الجانب التسويقي، وكيفية الإستفادة منه بهدف الوصول بالمدينة إلى أن تكون مقصدًا سياحيًا عالميًا. 

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي تصميمات مدينة "رأس الحكمة" الجديدة على مدار العامين الماضيين، استعدادًا لإفتتاحها خلال الفترة المقبلة، مع عدد آخر من المدن الجديدة، التي من المقرر أن تتخطى 14 مدينة ذكية، والتي تم الإعلان عنها مسبقًا.

ومن المقرر أن تكون مدينة "رأس الحكمة" مثل مدينة شرم الشيخ ولكن على البحر المتوسط، وتبعد ليلة كاملة عن أوروبا بالسفر عبر السفن واليخوت.

وتنقسم مدينة "رأس الحكمة" الجديدة إلى 11 منطقة، وهي: البوابة الشرقية، باب الشمس، التل الأبيض، حي التصميم، مدينة القبائل، جزيرة الحكمة، وادي التين، الحي القديم، شاطىء السلاحف، الخليج، البوابة الغربية، وتم ربط المناطق كلها بشبكة مواصلات حديثة وتلفريك.

وتشتمل المدينة على مزرعة رياح عملاقة على غرار مزارع رأس غارب وخليج السويس على البحر الأحمر.
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الكلمات المفتاحية

مدينة رأس الحكمة رأس الحكمة البحر المتوسط

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