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ندوة للتوعية بفيروس "كورونا" في نوعية عين شمس

السبت 29/فبراير/2020 - 09:53 م
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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أقامت كلية التربية النوعية ندوة للتوعية بفيروس كورونا والوقاية منه وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة السيد مصطفى عميد الكلية وإشراف الدكتور عمرو خليل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة سالي شبل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب بحضور الدكتورة أمانى حنفي محمد عميد الكلية السابق وأستاذ ماهر أحمد أمين الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب. 

وتضمنت الندوة (فيروس الكورونا - العدوى، الوقاية، التغذية) وحاضر بالندوة الدكتورة ايفيلين سعيد الأستاذ بقسم الأقتصاد المنزلى بالاشتراك مع الدكتورة نوسيله محمد طبيبة الكلية.
ندوة للتوعية بفيروس "كورونا" في نوعية عين شمس
ندوة للتوعية بفيروس "كورونا" في نوعية عين شمس
ندوة للتوعية بفيروس "كورونا" في نوعية عين شمس
ندوة للتوعية بفيروس "كورونا" في نوعية عين شمس
ندوة للتوعية بفيروس "كورونا" في نوعية عين شمس
ندوة للتوعية بفيروس "كورونا" في نوعية عين شمس
ندوة للتوعية بفيروس "كورونا" في نوعية عين شمس
ندوة للتوعية بفيروس "كورونا" في نوعية عين شمس
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مصر كرونا فيروس عين شمس اخبار

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