إبراهيم ناجح: الجماعة الإرهابية والدولة نقيضان لا يجتمعان



وأشار "إبراهيم"، خلال حواره ببرنامج "الكبسولة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أنه كلما تعزز الدولة جودها تنحصر الجماعات والتنظيمات الإرهابية، مضيفا أن الجماعة الإرهابية والدولة نقيضان لا يجتمعان، منوها بأنه عندما تتفكك الجماعات الإرهابية بأمر من الدولة تظل خلايا نائمة فردية.



وأضاف المفكر الإسلامي، الدولة المصرة يجب أن تضع فكر بديل عن الفكر القطبي، وهو الفكر الذي يعتمد على فكرة الصراع والتكفير، بحيث يكون الفكر الجديد يقوم على السماحة، والعفو، وعدم الصدام مع الدولة.



قال ناجح إبراهيم، المفكر الإسلامي، إن غياب الدولة وحدوث الفراغ يتسبب في ظهور الميليشيات والإرهاب، فعندما غابت الدولة المصرية عن سيناء بعد ثورة 25 يناير ظهر أنصار بيت المقدس وداعش.