تلقي ليفربول الخسارة الاولي فى الدوري الإنجليزي البريميرليج امام فريق واتفورد ضمن مباريات الجولة ال 28 من البريميرليج، بثلاث أهداف مقابل لاشئ.





وفشل محمد صلاح وساديو ماني نجوم االريدز فى تسجيل أى أهداف خلال اللقاء ليظل جيمي فاردى لاعب ليستر سيتي واوباميانج لاعب أرسنال فى مقدمة صدارة الهدافين.





ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب مباراة ليفربول وواتفورد





جيمي فاردى لاعب ليستر سيتي 17 هدف

بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال 17 هدف

سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى 16 هدف

دانى إنجز لاعب ساوثهامبتون 15 هدف

محمد صلاح لاعب ليفربول 15 هدف

ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 14 هدف

تامى إبراهام لاعب تشيلسي 13 هدف

ساديو ماني لاعب ليفربول 13 هدف

راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون 12 هدف

كالفرت لورين لاعب إيفرتون 12 هدف

تيمو بوكى لاعب نورويتش سيتى 11 هدف



