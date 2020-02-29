عاجل.. رد فعل المشير طنطاوي على شائعة وفاته

نفى اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، ما تردد عن وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، مؤكدا أنه تواصل معه وهو بخير وبصحة جيدة، ويتواجد في منزله، وليس في المستشفى كما رد البعض.



وأشار "فرج"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن الشائعة أزعجت المشير طنطاوي، معقبا: "ميصحش تطلع شائعة زي دي"، موضحا أن طنطاوى تولى مسئولية الدفاع لسنوات طويلة.



وشدد مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، على ضرورة أن يكون هناك حد لانتشار الشائعات، ولا يتداول أحد معلومة أو خبر دون التأكد من صحتها.

