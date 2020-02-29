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صحة الغربية تؤكد.. المحافظة خالية من فيروس كورونا

السبت 29/فبراير/2020 - 06:43 م
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بوابة الفجر
نجلاء البسيوني
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أكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الشاب القادم من كوريا الجنوبية، والذي تم احتجازه بمستشفى حميات المحلة، بعد ارتفاع درجة حرارته، قد تم اتخاذ الإجراءات الوقائية حياله، ووضعه فى غرفة العزل، ووضعه تحت الملاحظة المستمرة.

وقد تم إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة التي أكدت عدم إصابته بڤيروس كرونا أو أي فيروسات أخرى  
فقد تم التأكد من سلامته، أمر الطبيب المعالج بخروجه من المستشفى لتحسن حالته.
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مصر كوريا الجنوبية فيروس كرونا صحة الغربية اخبار

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