متحدث الوزراء: لا نحتاج لاستخدام الكمامات في مصر

علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء على عدم تواجد الكمامات في مصر وارتفاع أسعارها بسبب تكالب المواطنين على شرائها قائلًا: "مصر دولة خالية من فيروس كورونا.. لماذا يتم شراء الكمامات؟".



وقال "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء السبت، إن إعطاء الأمهات الكمامات لأولادهن في المدارس سيسهم في إصابة الأطفال بأمراض أخرى؛ لأن الأطفال يستخدمونها استخدام خاطئ ويتبادلونها فيما بينهم.



ووجه حديثه للمواطنين قائلًا: "لا تبالغوا في أخذ الاحتياطات.. الكمامات تستخدم في الدول التي ظهرت فيها فيروس كورونا"، مرجعُا ارتفاع أسعار الكمامات من 20 جنيها إلى 400 جنيه بسبب تكالب المواطنين على شرائها؛ وهي حركة غير مبررة.

