يصيب الرجال أكثر من النساء.. كل ما تود معرفته عن الصداع العنقودي

تعريف الصداع العنقودي وأهم أعراضه:

والصداع العنقودي هو أكثر أنواع الصداع سوءا وألمًا، فهو اضطراب عصبي يحدث على جانب واحد من الرأس، على شكل نوبات ألم شديد نهارية أو ليلية، يمكن أن تستمر لعدد من الساعات، قد تصل إلى 3 ساعات، وأحيانًا على فترات متقطعة، بل يمكن أن يحدث الصداع العنقودي عدة مرات في اليوم الواحد، وخلال النوبات يعاني المريض من الغثيان والصداع النصفي، وتستمر هذه الحالة من أسبوعين إلى 3 أشهر، وتكون من أعراضه إحساس حارق على جانب أنف المريض، أو في أعماق العين، حيث يشعر المريض بصدمة كهربائية سريعة تستمر لثوان، وقد تستمر لنصف ساعة أو أكثر، وفي الغالب يبدأ الألم حول العينين، وقد يؤدي إلى إحمرار العينين، وإصابتها بالتورم وأحيانا يسبب الصداع سيلان الدموع من العينين، وقد يصل الألم إلى الوجه والرقبة والكتفين، وشحوب الوجه وسيلان الأنف، وأحيانًا انسدادها، وتقع معظم نوبات الصداع العنقودي في شهري يناير ويوليو حيث له اختلافات موسمية.





أهم الوسائل والطرق للتخلص والقضاء على الصداع العنقودي:

1- يجب أن تتجنب أسباب التوتر.





2- إستخدام بخاخ الأنف، حيث أثبتت الدراسات أن البخاخ يقلل من حدوث الصداع العنقودي، لكن يجب أن يستخدم تحت استشارة طبيب.





3- الامتناع عن التدخين وشرب الكحول.





4- تنظيم أوقات النوم.





5- تجنب المأكولات التي تسبب أعراض الصداع، والإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل اللوز والتين والأفوكادو، كما يمكن تناول مكملات الماغنسيوم، حيث يعمل الماغنسيوم على تقليل أعراض الصداع العنقودي.





6- تناول الأطعمة التي تحتوي على هرمون الميلاتونين لأنه ينظم النوم.





7- تناول مشروب الزنجبيل لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة ومضادة للالتهاب، وبالتالي يساعد على مقاومة الصداع العنقودي.





8- ممارسة تمارين التنفس العميق، حتى يحصل الجسم على الكثير من الأوكسجين، ما يساعد على تخفيف حدة آلام الصداع العنقودي.





9- تناول الزيوت العطرية مثل النعناع واللافندر على وجه الخصوص حيث تعمل على تخفيف آلام الصداع العنقودي.





10- تناول جميع الأطعمة التي تحتوي على فيتامين "B2"، حيث أثبتت الدراسات أنه يساعد في علاج الصداع العنقودي.





أسباب حدوث الصداع العنقودي:

يحدث مرض الصداع العنقودي إما لأسباب وراثية جينية أو إفراز الجسم المفاجئ للهيستامين والسيروتونين، أو الإفراط في تناول الكحوليات أو الإكثار من التدخين، وإما أن تكون هناك أسباب نفسية أو مجهولة غير معروفة، وإلى الآن لم يتم على وجه التحديد معرفة الباحثين للسبب الأساسي لحدوث الصداع العنقودي، على الرغم من أن هناك الكثير من النظريات حول السبب.

يعتبر الصداع العنقودي نوعًا من أنواع الصداع الذي له نمطه الخاص، والأقل انتشارًا حيث يصيب 1% من الناس، وفي الغالب يبدأ قبل عمر الـ30 عامًا، ويصيب الرجال أكثر من النساء، ولا يمكن علاجه بالمسكنات، بل يحذر منها الأطباء في علاج هذا النوع من الصداع، إلا أنه مع تقدم وتطور الطب، أصبح هناك عدة وسائل تساهم بشكل كبير في علاجه.