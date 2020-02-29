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فرنسا تعلن تسجيل 16 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

السبت 29/فبراير/2020 - 06:31 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت فرنسا، اليوم السبت، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتمنع التجمعات لأكثر من 5 آلاف شخص.

وحظرت الحكومة الفرنسية اليوم ، التجمعات الحاشدة التي يشارك فيها أكثر من خمسة آلاف شخص بسبب تفشي فيروس كورونا، مع إعلان فرنسا عن 16 حالة إصابة جديدة.



وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيرانللصحفيين: "كل التجمعات العامة لأكثر من خمسة آلاف شخص في مكان مغلق باتت محظورة مؤقتاً في أنحاء فرنسا".


وأضاف أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 73 دون حدوث وفيات جديدة.

ونصح وزير الصحة المواطنين بالامتناع عن المصافحة في إطار جهود مكافحة العدوى.

وقال إن العديد من المدارس في منطقة واز شمالي باريس ستظل مغلقة بعد انتهاء العطلة يوم الأحد من أجل وقف انتشار الفيروس.

وأعلنت وزيرة الدفاع، فلورنس بارلي، على حسابها بموقع "تويتر" أنه تم الإبلاغ عن تأكيد عدة إصابات بالفيروس في قاعدة كريل العسكرية شمالي العاصمة الفرنسية.


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