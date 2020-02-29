فرنسا تعلن تسجيل 16 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا







وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيرانللصحفيين: "كل التجمعات العامة لأكثر من خمسة آلاف شخص في مكان مغلق باتت محظورة مؤقتاً في أنحاء فرنسا".









وأضاف أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 73 دون حدوث وفيات جديدة.