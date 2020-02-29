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أسقف الشباب يهنئ الأنبا رافائيل بمرور 30 عاما على رهبنته

السبت 29/فبراير/2020 - 03:31 م
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اللقاء
اللقاء
ماريان عيد
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هنأ الأنبا موسى، أسقف الشباب، اليوم السبت، نيافة الأنبا رافائيل، أسقف كنائيس وسط القاهرة، بمرور 30 عاما على رهبنته.

وقال الأنبا موسى: مبروك للكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، في كل العالم، عيد رهبنة نيافتك أبا عالما، وباحثا ممتازا في علوم الكتاب المقدس، وقلبا محبا للجميع.

وتابع أن نيافة الأنبا رافائيل، علامة بارزة في تاريخنا المعاصر، ويسانده في غربة هذا العالم، في مصر والمهجر.

يذكر أن الأنبا رافائيل، في خلوة بدير البراموس العامر بوادي النطرون، وهو ذلك الدير الذي جمع الأنبا موسى والأنبا رافائيل معا.
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