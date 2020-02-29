"مهندسي الجيزة" تعلن نتيجة انتخابات التجديد النصفي

أعلنت نقابة مهندسي الجيزة الفرعية، فوز كل من المهندس إبراهيم سراج الدين شعبة ميكانيكا، والمهندس حسن مبروك شعبة ميكانيكا، والمهندسة انتصار عباس شعبة ميكانيكا، والمهندسة رضوى سامح شعبة كهرباء، والمهندس إيهاب الهادي شعبة كهرباء، والمهندس سامح الغزولي شعبة مدني، والمهندس علي حسين شعبة عمارة.



تجدر الإشارة إلى أن هذه النتيجة لم تعتمد بعد من النقابة العامة، وإنما أعلنتها اللجنة القضائية أما نتائج الشعب جار حصرها من باقي النقابات الفرعية وسوف تعلن قريبا من لجنة الانتخابات بالنقابة العامة.



وشهد أمس انتخابات التجديد النصفي، على مقاعد الشعب الهندسية السبعة بالنقابة العامة للمهندسين "مدني، ميكانيكا، كهرباء، عمارة، كيمياء ونووية، غزل ونسيج، وتعدين وبترول وفلزات"، ومقاعد النقابة الفرعية بالجيزة.



وقد شهد مشاركة ما يقرب من 971 مهندسًا، وحرص خلالها أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التى عكست الوجه الحضارى للمهندسين.



ويذكر أن عملية الاقتراع بدأت في تمام الساعة العاشرة صباحا، وامتدت حتى السابعة مساء، بأرض المعارض بالقاهرة، تحت إشراف قضائي كامل.