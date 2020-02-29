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تفاصيل 3 مشروعات كبرى تفقدها رئيس الوزراء في الغردقة

السبت 29/فبراير/2020 - 03:19 م
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أرشيفية
أرشيفية
ياسمين مبروك
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بالتزامن مع افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، متحف الغردقة، تفقد عددًا من المشروعات الكبرى، كمشروع المساكن البديلة للعشوائيات، ومصنع إعادة تدوير المخلفات، حيث تشمل خطته تدشين ملحق لتجهيز وإنتاج الوقود البديل (RDF).

افتتاح متحف الغردقة
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متحف الغردقة، ليكون أول متحف آثار بالشراكة مع القطاع الخاص، بحضور الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار والقيادات المختلفة من مجلس الوزراء، ووزارة السياحة والآثار محافظة البحر الأحمر.

تفقد رئيس الوزراء عقب افتتاح المتحف أركانه، من بينها قاعة العرض المسرحي، وكذلك منطقة السوق السياحي الخارجية بالمتحف، والمنطقة الثقافية.

المساكن البديلة للعشوائيات
على هامش افتتاح متحف الغردقة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشروع المساكن البديلة للعشوائيات بمحافظة البحر الأحمر، رافقه خلالها الدكتور خالد العناني،  وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات المحافظة.

وتتم عملية التسكين على ثلاث مراحل، تبدأ بتسكين المساكن ذات الخطورة الداهمة "جبل العفش"، وهي أشد خطورة، ثم يعقبها المرحلة الثانية بتسكين العشوائيات في "زرزارة"، والمرحلة الثالثة تشمل تسكين منطقة جبل مجاهد والمصنفة ضمن المناطق ذات الخطورة الداهمة.

ويضم مشروع تطوير المساكن البديلة للعشوائيات، مدن: "رأس غارب، والغردقة، وسفاجا، والقصير، والشلاتين، وحلايب"، حيث أن رأس غارب بها عمارتان تضم 32 وحدة سكنية، و513 بيتا، بينما تضم الغردقة 30 عمارة تشمل 600 وحدة، بالإضافة إلى 250 بيتا، وتشمل مدينة سفاجا 3 عمارات بها 60 وحدة، إلى جانب 174 بيتا.

وتضم مسكان القصير عمارتين بها 40 وحدة، إلى جانب 36 بيتا، وفي شلاتين تضم المساكن البديلة للعشوائيات 1500 بيتا، وفي حلايب 500 بيتا، ليصبح إجمالي عدد الوحدات السكنية بالمشروع إلى 2973، إلى جانب 3705 بيوت.

مصنع إعادة تدوير القمامة
يعد مصنع إعادة تدوير القمامة بالغردقة، ضمن المشروعات التي تفقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

تشمل الخطة المستهدفة لمصنع إعادة تدوير المخلفات، تدشين ملحق لتجهيز وإنتاج الوقود البديل (RDF)، وتدشين ملحق وحدة إنتاج أعلاف للاستفادة من كميات المخلفات العضوية وبواقي الطعام الواردة من القطاع السياحي.
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الكلمات المفتاحية

مشروعات كبرى مثنع تدوير المخلفات متحف الغردقه اخر الاخبار

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