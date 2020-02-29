وكيل "خطة النواب": هناك فكر عالٍ ومتطور داخل "الرقابة الإدارية"

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن وفدا برلمانيا من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، برئاسة الدكتور حسين زار هيئة الرقابة الإدارية في القاهرة أمس الأول الخميس، والتقى الوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية وقيادات الهيئة.





وأشار في بيان اليوم السبت، إلى أن لجنة الخطة والموازنة تأكدت من أن إصدار قانون هيئة الرقابة الإدارية في عام 2017، ساهم في تغيير الفكر التي تعمل بيه هيئة الرقابة الإدارية، كما رسم قيادات هيئة الرقابة الإدارية وأعضاؤها صورة جديدة للدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو.





وأكد أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان علمت خلال زيارتها لهيئة الرقابة الإدارية وجود قطاع لدعم الاستثمار داخل الهيئة، والذي يقوم بحل مشاكل المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وأن زيارة اللجنة للهيئة يعتبر من الأيام المشهودة لها في هذا الفصل التشريعي.





وتابع أنه تم خلال زيارة لجنة الخطة والموازنة لهيئة الرقابة الإدارية، الاتفاق على متابعة الهيئة للتوصيات التي تضمنتها تقارير اللجنة، والتي سوف تصدرها مستقبلا للتحقق من مدى التزام الجهات الحكومية بوضعها موضع التنفيذ.





وأوضح أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لمست خلال زيارتها لهيئة الرقابة الإدارية، وجود فكر عالٍ جدا ومتطور داخل هيئة الرقابة الإدارية، حيث تعتبر أحد كتائب الدولة المصرية والتي تعمل في صمت لتقدم ورقي الدولة المصرية، وفي نفس الوقت تكافح الفساد بأكاديمية على أعلى الدرجات العالمية.





ونوه بأن هيئة الرقابة الإدارية ولدت قوية وتُعتبر بيت خبرة للعرب وأفريقيا، فمن خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لها، تعمل على نشر ثقافة النزاهة والشفافية ومنع الفساد بين جميع طوائف الشعب المصري من دون استثناء، من خلال ما تقدمه من محاضرات ودورات تدريبية وندوات سواء في مقرها أو مقار الجهات الرسمية بالقاهرة والمحافظات.





واختتم بأنه "ليس هذا فحسب بل امتد دورها لنشر ذات الثقافة فى دول أفريقيا وآسيا بدون تمييز، مما ساهم فى دعم العلاقات المصرية الدولية".