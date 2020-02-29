Advertisements
Advertisements
Advertisements

وكيل "خطة النواب": هناك فكر عالٍ ومتطور داخل "الرقابة الإدارية"

السبت 29/فبراير/2020 - 12:29 م
Advertisements
البرلماني
البرلماني
دينا إبراهيم
Advertisements
قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن وفدا برلمانيا من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، برئاسة الدكتور حسين زار هيئة الرقابة الإدارية في القاهرة أمس الأول الخميس، والتقى الوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية وقيادات الهيئة.

وأشار في بيان اليوم السبت، إلى أن لجنة الخطة والموازنة تأكدت من أن إصدار قانون هيئة الرقابة الإدارية في عام 2017، ساهم في تغيير الفكر التي تعمل بيه هيئة الرقابة الإدارية، كما رسم قيادات هيئة الرقابة الإدارية وأعضاؤها صورة جديدة للدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو.

وأكد أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان علمت خلال زيارتها لهيئة الرقابة الإدارية وجود قطاع لدعم الاستثمار داخل الهيئة، والذي يقوم بحل مشاكل المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وأن زيارة اللجنة للهيئة يعتبر من الأيام المشهودة لها في هذا الفصل التشريعي.

وتابع أنه تم خلال زيارة لجنة الخطة والموازنة لهيئة الرقابة الإدارية، الاتفاق على متابعة الهيئة للتوصيات التي تضمنتها تقارير اللجنة، والتي سوف تصدرها مستقبلا للتحقق من مدى التزام الجهات الحكومية بوضعها موضع التنفيذ.

وأوضح أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لمست خلال زيارتها لهيئة الرقابة الإدارية، وجود فكر عالٍ جدا ومتطور داخل هيئة الرقابة الإدارية، حيث تعتبر أحد كتائب الدولة المصرية والتي تعمل في صمت لتقدم ورقي الدولة المصرية، وفي نفس الوقت تكافح الفساد بأكاديمية على أعلى الدرجات العالمية.

ونوه بأن هيئة الرقابة الإدارية ولدت قوية وتُعتبر بيت خبرة للعرب وأفريقيا، فمن خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لها، تعمل على نشر ثقافة النزاهة والشفافية ومنع الفساد بين جميع طوائف الشعب المصري من دون استثناء، من خلال ما تقدمه من محاضرات ودورات تدريبية وندوات سواء في مقرها أو مقار الجهات الرسمية بالقاهرة والمحافظات.

واختتم بأنه "ليس هذا فحسب بل امتد دورها لنشر ذات الثقافة فى دول أفريقيا وآسيا بدون تمييز، مما ساهم فى دعم العلاقات المصرية الدولية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب علي عبد العال رئيس البرلمان برلماني النواب البرلمان أخبار البرلمان

أخبار تهمك

مصطفي بكري يكشف عن مشروع قومي عربي يتبناه السيسي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يحذر كهربا خوفًا من ثورة اللاعب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تحذير أمريكي لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بعد الخسارة.. مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مجلس الوزراء يكشف رسالة مصر لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

نجم ريال مدريد يفتح النار على وسائل الإعلام بسبب "الاكتئاب"

منذ أقل من ساعة

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة العالمية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى "كلب"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ حوالي 10 ساعات

عقوبة جديدة على كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

قناة مفتوحة تعلن بث مباراة الأهلي وصن داونز مجانا

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. حقيقة إصابة جاكي شان بفيروس كورونا القاتل

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مصر توقع بالأحرف الأولى على اتفاق لسد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. برشلونة يحسم بديل سواريز

منذ ساعتين و 49 دقيقة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجآت صادمة في القضية

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحسم مصير عودة أحمد الشناوي

منذ ساعة الا ربع
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:32 ص

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

عاجل.. تحذير أمريكي لإثيوبيا بشأن سد النهضة

10:43 ص

قناة مفتوحة تعلن بث مباراة الأهلي وصن داونز مجانا

12:04 م

عاجل.. مجلس الوزراء يكشف رسالة مصر لإثيوبيا بشأن سد النهضة

10:19 ص

عقوبة جديدة على كهربا

10:06 ص

مقالات وكتاب

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: Ordinary Love.. فيلم رومانسي غير تقليدى عن السرطان

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: "حلم الطفولة" فى جنة مجدي يعقوب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: تركنا الفساد.. فـ"ساد"

DMCA.com Protection Status