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بدء افتتاح الدورة 92 لمجلس إدارة العمل العربية في القاهرة

السبت 29/فبراير/2020 - 12:27 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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بدأ قبل قليل افتتاح اجتماعات الدورة 92 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بالقاهرة، بمشاركة محمد سعفان وزير القوي العاملة، بحضور مريم عقيل هاشم وزيرة الشئون الاجتماعية، والدولة للشئون الاقتصادية بالكويت، رئيس مجلس إدارة المنظمة، وأعضاء المجلس من الوزراء، ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، وفايز المطيري مدير عام المنظمة.

ومن المقرر أن يجري خلال الاجتماع مناقشة عددًا من البنود المهمة، منها: تقرير حول المستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على الأراضي  الفلسطينية وقطاع العمل، والإعداد والتحضير للاجتماع السنوي للمجموعة العربية المشاركة في الدورة  109 لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده في مايو- يونيو المقبل بجنيف في يونيو الماضي.

كما يستعرض المجلس تقريرًا عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية فيما بين دورتي مجلس الإدارة "91"، "92" ، فضلا عن التقارير التكميلية للمدير العام ، وتقرير حل نتائج أعمال الدورة 105 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فبراير 2020.
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الكلمات المفتاحية

وزير القوى العاملة القوى العاملة الفجر العمل العربية

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