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عاجل.. قمة يوفنتوس وإنتر ميلان مهددة بالتأجيل

السبت 29/فبراير/2020 - 11:26 ص
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يوفنتوس
يوفنتوس
الفجر الرياضي
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تواجه قمة يوفنتوس وإنتر ميلان في الجولة 26 من الدوري الإيطالي والمقرر إقامتها غداً الأحد شبح التأجيل بسبب فيروس كورونا.

يأتي هذا بعد القرار الذي صدر من الاتحاد الإيطالي الخميس الماضي، بإقامة 5 مباريات في بطولة الدوري دون حضور الجماهير، بما فيهم مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان، والتي سوف تقام مساء الغد، ولن يتم إذاعتها على قنوات التلفاز المجانية.

وأشارت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت إلى أنه يوجد خيار آخر لدى الاتحاد الإيطالي في الوقت الحالي، وهو تأجيل جميع المباريات التي من المقرر إقامتها دون حضور الجماهير، حرصاً على صورة إيطاليا أمام العالم من ناحية إجبارها على إقامة الحدث الرياضي الأكبر داخل البلاد دون الجمهور وفي أجواء غير طبيعية.

وتذاع مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في 170 دولة مختلفة، ويعتبر هذا الحدث ليس مهماً فقط للكرة الإيطالية، ولكنه مهم أيضاً لصورة إيطاليا من ناحية حالة الطورائ التي تعيشها البلاد في الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا.

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