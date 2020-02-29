بعد رحيله.. 7 معلومات عن الداعية الإسلامي محمد عمارة

وأضاف: "توفى أبي رحمه الله في هدوء وبدون أي ألم أو معاناة يحيط به أسرته الصغيرة ويدعو لأمي ولكل أولاده وأحفاده وأحبابه وقال لكل واحد منهم: أحبك.. وأنا راض عنك"، مضيفا:"توفى أبي رحمه الله وهو يوصي بإكمال مشاريعه الفكرية وكتبه وأبحاثه".



وأوضح مكان صلاة الجنازة قائلا: "سوف تكون صلاة الجنازة إن شاء الله اليوم السبت بعد صلاة الظهر فى مسجد الحمد بالتجمع الخامس بجوار مجمع المحاكم، بعدها نتوجه لدفنه في قريتنا صروة مركز قلين محافظة كفر الشيخ".



وأشار إلى عدد من الوصايا لمحبى والده، قائلا: "هناك بعض الوصايا لتلاميذ وكل من أحب أبي رحمه الله أو تعلم منه شيئا ما ولو بسيط، تتمثل في إقامة صلاة الجنازة، أو صلاة الغائب على والدي في أكبر عدد ممكن من مدن العالم.. في كل بلاد العالم، ونشر أفكار الدكتور محمد عماره بين الناس في كل مكان، سواء عن طريق نشر كتبه أو مقالاته أو أحاديثه وتسجيلاته أو مقاطع مسجلة من برامجه ومحاضراته نشرها على الإنترنت أو مكتوبة أو مسموعة أو مشاهدة أو حتى في كلامنا وأحاديثنا اليومي، وأخيرا أن تحكي عن دكتور محمد عماره وأفكاره لمن حولك ومن تعرف هكذا نحيى سيرة علمائنا وأصحاب الفضل علينا.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن محمد عمارة بعد مفارقته للحياة خلال الساعات الأخيرة:



- مفكر إسلامي، ومؤلف ومحقق وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.





- ولد في قرية صروة التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، وحفظ القرآن وجوَّده في كُتَّاب القرية.





- حصل على الليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية 1965، من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ثم حصل على الماجستير في العلوم الإسلامية، تخصص فلسفة إسلامية من نفس الكلية عام 1970، حصل على الدكتوراه في العلوم الإسلامية تخصص فلسفة إسلامية عام 1975 من نفس الكلية.





- حصل على العديد من الجوائز والأوسمة والشهادات التقديرية والدروع، منها "جائزة جمعية أصدقاء الكتاب، بلبنان سنة 1972م"، وجائزة الدولة التشجيعية بمصر سنة 1976، ووسام التيار الفكري الإسلامي القائد المؤسس سنة 1998.



- حقق لأبرز أعلام اليقظة الفكرية الإسلامية الحديثة، جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، وعبد الرحمن الكواكبي، وألف الكتب والدراسات عن أعلام التجديد الإسلامي مثل: "الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا، والشيخ محمد الغزالي، ورشيد رضا، وخير الدين التونسي، وأبو الأعلى المودودي، وسيد قطب، وحسن البنا"، ومن أعلام الصحابة علي بن أبي طالب، كما كتب عن تيارات الفكر الإسلامي القديمة والحديثة وعن أعلام التراث من مثل غيلان الدمشقي، والحسن البصري.



- أواخر مؤلفاته في الفكر الحديث: الخطاب الديني بين التجديد الإسلامي والتبديل الأمريكاني، والغرب والإسلام _أين الخطأ..وأين الصواب؟، ومقالات الغلو الديني واللاديني، والشريعة الإسلامية والعلمانية الغربية، مستقبلنا بين التجديد الإسلامي والحداثة الغربية، أزمة الفكر الإسلامي الحديث، والإبداع الفكري والخصوصية الحضارية، وغيرها كثير.



- أسهم في العديد من الدوريات الفكرية المتخصصة، وشارك في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية، ونال عضوية عدد من المؤسسات الفكرية والبحثية منها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمعهد العالي للفكر الإسلامي.





-اتسمت كتابات الدكتور عمارة وأبحاثه التي أثرى بها المكتبة العربية والتي وصلت إلى (200) مؤلفا بوجهات نظر تجديدية وإحيائية، والإسهام في المشكلات الفكرية، ومحاولة تقديم مشروع حضاري نهضوي للأمة العربية والإسلامية في المرحلة التي تعيش فيها.



في الساعات القليلة الماضية، توفى الداعية الإسلامي محمد عمارة عضو هيئة كبار العلماء، إذ أعلن الدكتور خالد عمارة – نجل الداعية محمد عمارة - وفاة والده بعد فترة مرض وجيزة.وقال نجل محمد عمارة في بيان نشره عبر حسابه بـفيس بوك: "في مساء يوم الجمعة توفى أبي المفكر الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء، د. محمد عماره.. توفى أبي رحمة الله بعد فترة مرض قصيرة لم تتعدى الثلاثة أسابيع".