برلماني: يجب طرح فرص استثمارية بالأراضي غير المستغلة

أشاد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بتحقيق الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فائضًا بلغ 18 مليون جنيه، بخلاف مستحقات تحت التحصيل تتعدى المليار جنيه.

وطالب في بيان اليوم السبت، بضرورة استغلال العقارات والأراضي والأموال السائلة التابعة للإصلاح الزراعي في توفير أراضي لإقامة مشروعات عامة عليها، ووقف البيع الوهمي لأراضي الاستصلاح الزراعي ومحاولة تخصيصها للمنفعة العامة، واستغلال هذه الأموال في النهوض بالقطاع الزراعي.





وقال: إن أي تقاعس من قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، يهدد بضياع آلاف الأفدنة من أملاك الهيئة، وهو ما يحدث من خلال وقائع التعدي ووضع اليد على أراضي الإصلاح الزراعي من قبل غير المنتفعين بها أو ورثتهم.



