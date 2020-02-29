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برلماني: يجب طرح فرص استثمارية بالأراضي غير المستغلة

السبت 29/فبراير/2020 - 11:19 ص
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فايز بركات
فايز بركات
دينا إبراهيم
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أشاد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بتحقيق الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فائضًا بلغ 18 مليون جنيه، بخلاف مستحقات تحت التحصيل تتعدى المليار جنيه.

وطالب في بيان اليوم السبت، بضرورة استغلال العقارات والأراضي والأموال السائلة التابعة للإصلاح الزراعي في توفير أراضي لإقامة مشروعات عامة عليها، ووقف البيع الوهمي لأراضي الاستصلاح الزراعي ومحاولة تخصيصها للمنفعة العامة، واستغلال هذه الأموال في النهوض بالقطاع الزراعي.

وقال: إن أي تقاعس من قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، يهدد بضياع آلاف الأفدنة من أملاك الهيئة، وهو ما يحدث من خلال وقائع التعدي ووضع اليد على أراضي الإصلاح الزراعي من قبل غير المنتفعين بها أو ورثتهم.

النائب طالب بعرض وتحديد فرص وإمكانيات الاستثمار المتاحة في تلك المناطق غير المستغلة، للمساهمة في تحقيق التنمية وزيادة موارد الدولة.

وأوضح أن ذلك أيضا يتماشى مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، وخاصة في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، باعتبار أن الزراعة هي عصب الاقتصاد القومي وتشكل أحد أركان التنمية المستدامة في مصر.
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