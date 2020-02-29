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تفاصيل فوز محافظ الوادي الجديد بجائزة بن راشد للمعرفة

السبت 29/فبراير/2020 - 11:02 ص
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المحافظ
المحافظ
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: إن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، تسلم جائزة الشيخ محمد بن راشد، للمعرفة لجهوده في محاربة الأمية.

وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن وزير التنمية المحلية هو من رشح المحافظة للجائزة بناء على تجربة المحافظة في محاربة الأمية، وأن المحافظة تهتم بدعم الجهود التعليمية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنهم سيدعون إلى مؤتمر لعرض المحافظات تجاربها المميزة مع تقديم جوائز للتجارب االناجحة، سعيا وراء مكافأة الجهود المميزة.
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الكلمات المفتاحية

محافظة الفيوم محافظ الفيوم جائزة بن راشد الفيوم

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