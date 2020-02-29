تفاصيل فوز محافظ الوادي الجديد بجائزة بن راشد للمعرفة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: إن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، تسلم جائزة الشيخ محمد بن راشد، للمعرفة لجهوده في محاربة الأمية.





وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن وزير التنمية المحلية هو من رشح المحافظة للجائزة بناء على تجربة المحافظة في محاربة الأمية، وأن المحافظة تهتم بدعم الجهود التعليمية.



