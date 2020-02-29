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برلماني يشيد برصف شارع المدارس في كرداسة

السبت 29/فبراير/2020 - 09:48 ص
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علاء والي
علاء والي
دينا إبراهيم
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أشاد المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، ونائب كرداسة، بالاستجابة السريعة من قبل محافظ الجيزة، وتلبية مطلب أهالي كرداسة ورصف شارع مجمع مدارس كرداسه، بداية من مدخل طريق مصر إسكندرية الصحراوي، مارا بمقابر كرداسة ومجمع مدارس كرداسة ومقابر أبو رواش إلى الكوبري القبلي بأبو رواش.

وقال "والي" في بيان اليوم السبت: إن رصف شارع مدارس كرداسة يسهل على الطلبة والمترددين على المقابر والذي يعد مطلبًا مهمًا للمواطنين.

وأضاف أن محافظ الجيزة يبذل جهودًا كبيرة على أرض الواقع، فقد وجه من خلال متابعته للمشروعات الجاري تنفيذها، بسرعة الانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذه بقرية ناهيا بكرداسة، وإزالة أي معوقات تعترض المشروع.

وتابع أن المحافظ وجه بسرعة الانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحي المتكامل والتغذية بالمياه بالقرية والالتزام بالمواعيد المتفق عليها والمحددة للانتهاء من المشروعات لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.
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