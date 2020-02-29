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قبل افتتاحه.. تعرف على تفاصيل متحف الغردقة الأثري

السبت 29/فبراير/2020 - 09:34 ص
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مؤمن عثمان
مؤمن عثمان
هدى عبدالرازق
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قال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار: إن متحف الغردقة الأثري، والمقرر اافتتاحه بعد ساعات قليلة، اليوم السبت، هو الأول من نوعه في الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار "عثمان"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن إنشاء المتاحف بالتعاون مع القطاع الخاص تعد فكرة شجاعة، معقبا: "الحمد لله إننا بدأنا نفكر بهذا الأسلوب الإيجابي، سعيا وراء تطوير منظومة المتحف.

وأوضح أن المنشأة ليست متحفا فقط، حيث جزء منها فقط متحف وهي قاعة عرض كبيرة، ويوجد جزء تجاري، وآخر ترفيهي، فضلا عن وجود مطاعم ومسرح وجزء مخصص للأطفال.
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الكلمات المفتاحية

متحف الغردقة الاثري متحف الغردقة آثار الإسكندرية

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