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الخشت: باحثون دوليون يريدون النشر في مجلة جامعة القاهرة

السبت 29/فبراير/2020 - 09:28 ص
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الخشت
الخشت
أية حمروشي
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ورئيس تحرير المجلة الدولية لجامعة القاهرة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية "JHASS"، صدور العدد الثالث من المجلة، وتزايد إقبال الباحثين الدوليين من مختلف أنحاء العالم لطلب النشر في المجلة.

وقال "الخشت"، في تصريحات اليوم السبت: إن العدد الثالث للمجلة تضمن أبحاثًا ومقالات لباحثين مصريين وأجانب.

وأضاف أن العدد الثالث من مجلة "JHASS" الدولية والصادرة باللغة الإنجليزية، يتضمن 5 مقالات أكاديمية منها بحث افتتاحي لمجموعة باحثين من جامعات ماليزية بعنوان "شراء الأطعمة الوظيفية للحفاظ على اللياقة".

وتابع أن الباحثين يتناولون في العدد معاناة الماليزيين من زيادة الوزن والسمنة، وأهمية التركيز على الأطعمة الوظيفية التي تحتوي على مواد غذائية أساسية مثل الفيتامينات والمعادن وغيرهما كبديل للوجبات الغذائية للحفاظ على اللياقة الصحية.

وأردف، أن البحوث الأربعة الأخرى بالمجلة تناولت موضوعات تتمثل في "ارتفاع معدلات التوقف عن استخدام وسائل منع الحمل في مصر في السنوات الأخيرة" للباحثين: منى خليفة ووفاء عبد العزيز حسين وسهى متولي من جامعة القاهرة، و"تطوير البحوث الإدارية وجداول الأعمال بالاعتماد على فقه الأولويات في الأدبيات الإسلامية" للباحثين: نهى البسيوني وأحمد أمين من الجامعة الألمانية في مصر وأحمد جمال من جامعة كارديف بالمملكة المتحدة.

وأورد أن البحوث تناولت "تقدير معلمات نموذج الانحدار الخطي باستخدام تقنيات إحصائية بديلة في قطاع التأمين" للباحثين: محمود السيد وعمرو سليمان من جامعة القاهرة، و"تأثير ثلاث استراتيجيات إعلامية تكيفية للتأثير على سلوك الجماهير" للباحثين: رشا حسن وياسر إبراهيم من جامعة القاهرة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن حرص الباحثين الدوليين واقبالهم المتزايد على النشر بمجلة "JHASS" يؤكد دور الجامعة الفعال على المستوى الدولي، وتوسيع قاعدة النشر الدولي لها في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية.

ونوه باهتمام الجامعة بإدراج الكليات النظرية في التصنيفات الدولية، والتعاون مع الهيئات الأكاديمية الدولية في صياغة وتطوير عملية البحث العلمي والنشر الدولي.

ومن ناحيته أوضح الدكتور محمود السعيد، مدير تحرير المجلة، أن المجلة الدولية "JHASS" تصدر باللغة الإنجليزية بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد "Emerald"، وتهتم بنشر الأبحاث التي توضح كيفية تطبيق العلوم الإنسانية والاجتماعية للمساعدة في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع بشكل عام، وفي رفاهية المواطنين بشكل خاص، وقد صدر حتى الآن 3 أعداد من المجلة منذ صدورها في عام 2019.
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الكلمات المفتاحية

مجلة جامعة القاهرة عثمان الخشت جامعة القاهرة الخشت

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