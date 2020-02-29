البحث العلمي: دعم 480 مشروع تخرج لشباب الجامعات بـ21 مليون جنيه

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي أهمة قصوى للبحث العلمي واقتصاد المعرفة، حيث تتوجه الدولة لتهيئة المناخ للبحث العلمي، وبناء قاعدة علمية.





وأشار "صقر"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أنهم يستهدفون تحويل مخرجات البحث العلمي إلى قيمة اقتصادية مضافة، لافتا إلى أن الأكاديمية تدعم مشروعات التخرج لطلاب الكليات.



