صحة الغربية تكشف تفاصيل ارتفاع حرارة مواطن قادم من كوريا

أكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن حالة المواطن القادم من كوريا ودرجة حرارته مرتفعة مطمئنة، وتبين بأنه مصاب بالتهاب حاد في اللوزتين.





وأشار "حميدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه تم إجراء أشعة وتحاليل له، وتم التأكد أنه سليم تماما، وليس مصابا أو مشتبه باصابته بفيروس كورونا، موضحا أن حالته تحسنت بعد أن تناول المضادات الحيوية.



