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صحة الغربية تكشف تفاصيل ارتفاع حرارة مواطن قادم من كوريا
السبت 29/فبراير/2020 - 08:49 ص
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هدى عبدالرازق
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أكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن حالة المواطن القادم من كوريا ودرجة حرارته مرتفعة مطمئنة، وتبين بأنه مصاب بالتهاب حاد في اللوزتين.
وأشار "حميدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه تم إجراء أشعة وتحاليل له، وتم التأكد أنه سليم تماما، وليس مصابا أو مشتبه باصابته بفيروس كورونا، موضحا أن حالته تحسنت بعد أن تناول المضادات الحيوية.
وأضاف، أن زوجة الحالة هي من أبلغت عن ارتفاع درجة حرارة زوجها، والمريض نفسه كان متعاون جدا، موضحا أن أشعة الصدر التي أجريت للمواطن سليمة 100%، ومن الممكن أن يغادر المستشفى غدا، فحالته مستقرة تماما.
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