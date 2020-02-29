الزمالك ضد الترجي.. الأبيض يحتفظ برقمه المميز في دوري أبطال إفريقيا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز أمام نظيره الترجي التونسي، بثلاثية مقابل هدف في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء أمس الجمعة.





الزمالك ليلة أمس كان من الممكن أن يخسر اللقاء بعد أن تقدم الترجي في الدقائق الأولى من المباراة، ولكن لم يستسلم لاعبو الأبيض، ليحتفظوا بالرقم المميز على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، في دوري أبطال إفريقيا.





إذ وصل الزمالك إلى المباراة رقم 67 على أرضية ملعب ستاد القاهرة، لم يتلق أي هزيمة بمختلف المسابقات الأفريقية الأمر الذي يعكس قوته على هذا الملعب.



