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ارتفاع عدد مصابي كورونا في الولايات المتحدة إلى 62 حالة

السبت 29/فبراير/2020 - 07:46 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، الجمعة، تسجيل 62 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في البلاد، وفقا لما أفادت "روسيا اليوم".

وأوضح المركز، أنه تم إبلاغه بـ34 حالة إصابة جديدة، بينها 11 عائدين من الخارج، و3 حالات عائدين من مدينة ووهان الصينية، و18 حالة من سفينة دايموند برينسيس من اليابان.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
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