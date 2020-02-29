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شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

السبت 29/فبراير/2020 - 07:01 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، بشأن طقس اليوم السبت، توقعت فيه أن يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا.

وقالت الهيئة في بيانها، إنه يسود منطقة القاهرة الكبرى طقس معتدل نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، بينما يشهد الوجه البحري أيضا طقس معتدل نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا على بعض المناطق وأمطار خفيفة والرياح معتدلة.

أما في السواحل الشمالية الغربية، يسود طقس معتدل نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
القاهرة: الصغرى 12 والعظمى 20

شبين الكوم: الصغرى 11 والعظمى 19

طنطا: الصغرى 11 والعظمى 19

دمنهور: الصغرى 11 والعظمى 20

الإسكندرية: الصغرى 11 والعظمى 20

بلطيم: الصغرى 12 والعظمى 19

مطروح: الصغرى 12 والعظمى 20

السلوم: الصغرى 10 والعظمى 19

سيوة: الصغرى 07 والعظمى 20

بورسعيد: الصغرى 12 والعظمى 19

دمياط: الصغرى 12 والعظمى 19

الزقازيق: الصغرى 10 والعظمى 20

الإسماعيلية: الصغرى 09 والعظمى 20

السويس: الصغرى 12 والعظمى 20

العريش: الصغرى 13 والعظمى 20

رفح: الصغرى 12 والعظمى 19

رأس سدر: الصغرى 10 والعظمى 22

نخل: الصغرى 07 والعظمى 19

نويبع: الصغرى 16 والعظمى 22

طابا: الصغرى 11 والعظمى 19

كاترين: الصغرى 06 والعظمى 15

الطور: الصغرى 13 والعظمى 21

شرم الشيخ: الصغرى 16 والعظمى 24

الغردقة: الصغرى 15 والعظمى 26

مرسى علم: الصغرى 15 والعظمى 25

الفيوم: الصغرى 10 والعظمى 21

بني سويف: الصغرى 10 والعظمى 22

المنيا: الصغرى 10 والعظمى 22

أسيوط: الصغرى 11 والعظمى 23

سوهاج: الصغرى 12 والعظمى 24

قنا: الصغرى 11 والعظمى 26

الأقصر: الصغرى 10 والعظمى 28

أسوان: الصغرى 15 والعظمى 28

أبوسمبل: الصغرى 12 والعظمى 27

الوادي الجديد: الصغرى 12 والعظمى 27

شلاتين: الصغرى 18 والعظمى 27

أبورماد الصغرى 17 والعظمى 26

حلايب: الصغرى 20 والعظمى 25

رأس حدربة: الصغرى 18 والعظمى 24
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