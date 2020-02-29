Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة ليفربول مهدد بضياع حلمه في حصد البيرميرليج لهذا السبب

السبت 29/فبراير/2020 - 06:20 ص
Advertisements
ليفربول
ليفربول
علي خلاف
Advertisements

أصبح فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، مهددين بضياع حلم الريدز في حصد لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البيرميرليج" بعد غياب دام ثلاثين عاما عم خزائن الفريق.


كورونا يهدد حلم ليفربول

وكانت السلطات البريطانية قد أشارت اليوم الجمعة إلى ارتفاع عدد حالات المصابين بفيروس كورونا إلى 17 شخص وهوا ما يبعث بجرس إنذار شديد إلى جميع فرق الدوري الإنجليزي وأولهم متصدر المسابقة ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب.


ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بعد خوض 27 مباراة في البريميرليج، بفارق 22 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي، ويتبقى له 4 مباريات فقط لحسم اللقب الغائب عن خزائنه منذ 30 عامًا.


تقارير صحفية تتحدث عن خطورة كورونا على البيرميرليج

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "تيليجراف" البريطانية، نقلته ايضًا صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الجمعة، فإن فريق ليفربول مهدد بضياع حلمه بالتتويج بلقب النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي، بسبب إحتمالية عدم استكمال مباريات البطولة بسبب مكافحة فيروس كورونا الذي ضرب البلاد.


وأشارت الصحيفة في تقريرها :" يمكن اعتبار الموسم الكروي بأكمله لاغيًا وباطلًا إذا أمرت الحكومة البريطانية بإلغاء الأحداث الرياضية لمكافحة الانتشار السريع لفيروس كورونا ".


وتابعت تليجراف:" لقب الدوري الإنجليزي قد يضيع على ليفربول إذا تم إلغاء وتوقف استكمال مباريات المسابقة، خوفًا من تزايد انتشار الفيرس، والذي تسبب في توقف وإلغاء عدد كبير من الأحداث الرياضية في الدول الأخرى بعد انتشاره المرض القاتل.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة المفكر الإسلامي محمد عمارة

منذ 43 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يعاقب عمرو الجنايني بقرار مفاجىء

منذ حوالي 5 ساعات

أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يحذر كهربا خوفًا من ثورة اللاعب

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة العالمية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى "كلب"

منذ حوالي 9 ساعات

بعد الخسارة.. مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على الترجي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة ليفربول مهدد بضياع حلمه في حصد البيرميرليج لهذا السبب

منذ أقل من ساعة

مرتضي منصور يوجه رسالة للترجي بعد فوز الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

منذ حوالي 14 ساعة

بعد غياب إثيوبيا.. مصر تصدر بيان جديد بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

مصطفي بكري يكشف عن مشروع قومي عربي يتبناه السيسي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

إصابات نجوم الأهلي تخرج الخطيب عن صمته

منذ ساعة و 10 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:32 ص

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

10:35 م

الصحة العالمية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى "كلب"

10:20 م

الأهلي يحذر كهربا خوفًا من ثورة اللاعب

11:18 م

إصابات نجوم الأهلي تخرج الخطيب عن صمته

05:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status