نيمار يقاضي برشلونة مجدداً







ذكرت تقارير صحفية إسباينة، أن البرازيلي الدولي ونجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا، قرر رفع دعوى قضائية ضد إدارة برشلونة للمرة الثالثة.







ووفقاً لما ورد عن صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن نيمار طالب من خلال الدعوى، الحصول على مبلغ 6.5 مليون يورو من إدارة برشلونة.





وأضافت التقارير، أن اللاعب يطلب الحصول على تعويض من إدارة الفريق الكتالوني، بسبب ما قام بدفعه من أموال لهيئة الضرائب الإسبانية، عند إنتقاله لبرشلونة في صيف عام 2013.





وحصل نيمار على وعد من إدارة النادي برئاسة ساندرو روسيل وقتذاك، بتسديد قيمة الضرائب المستحقة، إلا أن إدارة الفريق لم تنفذ هذا الوعد.





ووفقاً للصحيفة، فإن إدارة برشلونة ليست مسؤولة عن دفع هذا المبلغ لنيمار، وأن اللاعب هو المنوط بدفع المبلغ، كما حدث مع نجم ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو.







وتعد تلك الدعوى الثالثةة التي يرفعها نيمار على إدارة برشلونة للحصول على الأموال، حيث قام برفع دعوتين سابقتين.