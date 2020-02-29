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موعد مباراة بروسيا دورتموند وفرايبورج في الدوري الألماني

السبت 29/فبراير/2020 - 04:37 ص
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بروسيا دورتموند وفرايبورج
بروسيا دورتموند وفرايبورج
ريهام عبد المحسن
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يترقب عشاق الكرة العالمية تحديداً الألمانية يوم السبت الموافق 29 فبراير 2020 لمتابعة مباراة بروسيا دورتموند وفرايبورج وذلك في إطار منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري الألماني في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :
تنطلق مباراة بروسيا دورتموند وفرايبورج في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والخامسة والنصف مساءًً بتوقيت المملكة العربية السعودية والسادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

 وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sport HD

كورة اون لاين مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند وفرايبورج بث مباشر، حيث يدخل نجوم بروسيا دورتموند المباراة ومعنوياتهم مرتفعة بعد تحقيق الفوز علي باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب في دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا ومواصلة الضغط على بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني الذي يبتعد عن الصدارة بأربع نقاط.

ويحتل بروسيا دورتموند المركز الثالث فيجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 45 نقطة بينما يحتل فرايبورج المركز التاسع برصيد 33 نقطة.

* التشكيل المتوقع :
- من المتوقع أن يخوض بروسيا دورتموند اللقاء بالتشكيل الآتي :-
حراسة المرمى: رومان بوركي
خط الدفاع : لوكاس بيتشيك - ماتس هوميلز - أكسيل زاجادو - أشرف حكيمي
خط الوسط: رفاييل جيريرو - إيمري تشان - أكسيل فيتسل
خط الهجوم : ثورجان هازارد - إيرلينج هالاند - جادون سانشو

* القنوات الناقلة والبث المباشر:
البث مباشر مباراة بروسيا دورتموند ضد فرايبورج اليوم في الدوري الألماني، حيث تُذاع المباراة في الرابعة والنصف مساءًًًً في يوم السبت المقبل عبر شبكة قنوات Bein Sport HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة فرايبورج ضد بروسيا دورتموند على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات Bein Sport HD
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