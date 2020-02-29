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كلاسيكو الأرض.. أبرز الغائبين عن ريال مدريد وبرشلونة قبل المواجهة المرتقبة

السبت 29/فبراير/2020 - 04:10 ص
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كلاسيكو الأرض
كلاسيكو الأرض
محمد الدمتناوي
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يترقب عشاق الكرة الإسبانية والعالمية، مباراة كلاسيكو الأرض، والتي تجمع بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


وتقام مباراة ريال مدريد ضد برشلونة على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي.


موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال مدريد أمام برشلونة يوم غدا الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.


القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

وتذاع مباراة ريال مدريد أمام برشلونة عبر قناة Bein Sport hd 3.


يسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل خطف الصدارة من برشلونة.


بينما يحاول برشلونة الخروج بنتيجة إيجابية من أجل توسيع الفارق مع ريال مدريد والهروب بعيدا بالصدارة.


صدمة في برشلونة قبل المواجهة المرتقبة

حيث يعاني فريق برشلونة من الغيابات قبل مواجهة ريال مدريد، بعد تأكيد غياب عدد كبير من اللاعبين عن اللقاء.


ويغيب عن برشلونة كل من لويس سواريز وعثمان ديمبلي وسيرجي روبيرتو وجوردي ألبا للإصابة.


غيابات ريال مدريد عن الكلاسيكو

في المقابل يعاني ريال مدريد أيضاً من كثرة الإصابات وخاصة في الفترة الأخيرة، بعد تعرض البلجيكي إدين هازارد للإصابة خلال مباراة ليفانتي، وتأكيد غيابه لفترة قد تنهي موسمه مع الفريق الملكي.


حيث سيغيب عن ريال مدريد في الكلاسيكو كل من إدين هازارد وماركو أسينسيو وماريانو دياز وخاميس رودريجيز للإصابة، ورودريحو جوس للإيقاف، بعد طردة في مباراته الأخيرة مع فريق الكاستيا.


ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني الممتاز

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 55 نقطة، بينما يتواجد ريال مدريد في الوصافة برصيد 53 نقطة.
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