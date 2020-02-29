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بالأبيض.. هكذا احتفلت كارمن سليمان بخطوبة "فرح" شقيقتها الصغرى

السبت 29/فبراير/2020 - 03:57 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة كارمن سليمان، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "سليمان" في هذه الصور برفقة عائلتها في خطوبة شقيقتها الصغرى "فرح"، مرتدية سلوبيت من اللون الأبيض مع زوجها مرتدي بنطال وتيشيرت من اللون الأبيض مع وضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها ومصففة شعرها بطريقة جذابة.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "مين فيكم كارمن انا احتارت شبه بعض قوي، ومصطفى ومصطفى كمان مش بس تشابه الاسم لا وكمان الشكل جمال قوي ربنا يحميكم احلى عيلة في الدنيا".

وفي سياق آخر قدمت "كارمن" العديد من الألبومات منها: "حبيبي مش حبيبي"، "صابرة"، "هاتها فيا"، "حاجة مش عجباني"، "الحال من بعضه"، "قلبي يدق"، "عيش على أعصابك"، "أخباري"، "كلام كلام"، "فيها الحياة"، "في القلوب"، "ميستهلوشي"، "الساعة بتاعت قبل النوم"، "بصاتك".

وشاركت "كارمن"، في العديد من الأغاني السنجل الخاصة بها منها أناني، ماهي سهلة، كعب عالي، الدنيا دايرة عليك، حسيبك ربنا، حضن دافي.


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