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عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

السبت 29/فبراير/2020 - 03:32 ص
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المشير طنطاوي
المشير طنطاوي
الفجر
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نفت بعض المصادر، الشائعات التي ترددت خلال الساعات الماضية عن وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام الأسبق للقوات المسلحة المصرية.

الجدير بالذكر أن المشير طنطاوي، يعاني مؤخرا من وعكة صحية، تسببت في غيابه عن جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

يُذكر أن المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام السابق للقوات المسلحة المصرية، عمل وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي، وولد لأسرة مصرية نوبية، وتخرج في الكلية الحربية سنة 1956، ثم كلية القيادة والأركان. وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973 حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة.
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