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تحرك جديد في أسعار السكر خلال الفترة المقبلة

السبت 29/فبراير/2020 - 08:00 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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قال عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر السكر سيشهد ارتفاعًا طفيفا خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن معظم أسعار السلع الغذائية مستقرة.

وأضاف حامد خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، أن سعر كيلو السكر ارتفع بقيمة جنيه واحد في بعض منافذ البيع، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات.

وتابع رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية: "أسعار الزيت والدقيق والأرز، جاءت على رأس أسعار المواد الغذائية الأكثر استقرار خلال الفترة الماضية"، مشددا على أن الدولة تمتلك احتياطات إستراتيجية قوية من هذه السلع، وتمتلك كميات كبيرة من محصول الأرز المحلي والمستورد.
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الكلمات المفتاحية

غرفة القاهرة سعر السكر الفجر أسعار المواد الغذائية

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