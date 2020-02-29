ارقام مذهلة لمحمد صلاح في مباراة واتفورد ضد ليفربول

يستضيف اليوم السبت نادي واتفورد علي ارضه ووسط جماهيره نظيره فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب نادي واتفورد الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".







أرقام مذهلة لمحمد صلاح في مباراة واتفورد ضد ليفربول:



منذ أن انضم لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح لصفوف نادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من صفوف نادي روما الإيطالي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني لعب لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح 5 مباريات أمام نادي واتفورد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة هدفين، ويعتبر نادي واتفورد أكثر فريق نجح اللاعب الدولي المصري محمد صلاح في هز شباكه مع نادي ليفربول.









وكان أول هاتريك للاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح مع نادي ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " أمام نادي واتفورد عام 2018 بينما سجل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح اول أهدافه مع نادي ليفربول في بطولة البريميرليج أمام نادي واتفورد في الجولة الأولي من عمر البطولة الإنجليزي لموسم 2017 / 2018 بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





القنوات الناقلة لمباراة واتفورد ضد ليفربول بالبريميرليج:



يواجه اليوم السبت نادي واتفورد علي ارضه ووسط جماهيره نظيره فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب نادي واتفورد الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " وتذاع المباراة بين الفريقين علي قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكية لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.