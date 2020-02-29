Advertisements
Advertisements
Advertisements

ارقام مذهلة لمحمد صلاح في مباراة واتفورد ضد ليفربول

السبت 29/فبراير/2020 - 02:37 ص
Advertisements
محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمي
Advertisements
يستضيف اليوم السبت نادي واتفورد علي ارضه ووسط جماهيره نظيره فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب نادي واتفورد الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".


أرقام مذهلة لمحمد صلاح في مباراة واتفورد ضد ليفربول:

منذ أن انضم لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح لصفوف نادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من صفوف نادي روما الإيطالي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني لعب لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح 5 مباريات أمام نادي واتفورد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة هدفين، ويعتبر نادي واتفورد أكثر فريق نجح اللاعب الدولي المصري محمد صلاح في هز شباكه مع نادي ليفربول.



وكان أول هاتريك للاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح مع نادي ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " أمام نادي واتفورد عام 2018 بينما سجل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح اول أهدافه مع نادي ليفربول في بطولة البريميرليج أمام نادي واتفورد في الجولة الأولي من عمر البطولة الإنجليزي لموسم 2017 / 2018 بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.


القنوات الناقلة لمباراة واتفورد ضد ليفربول بالبريميرليج:

يواجه اليوم السبت نادي واتفورد علي ارضه ووسط جماهيره نظيره فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب نادي واتفورد الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " وتذاع المباراة بين الفريقين علي قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكية لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


ويتصدر نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 27 جولة من عمر البطولة بينما يحتل نادي واتفورد المركز قبل الأخير بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.
Advertisements

أخبار تهمك

أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على الترجي

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

منذ حوالي 11 ساعة

أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 7 ساعات

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ يوم

الصحة العالمية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى "كلب"

منذ حوالي 6 ساعات

هيدرسفيلد يفاجئ الأهلي بطلب عن رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يعاقب عمرو الجنايني بقرار مفاجىء

منذ ساعتين و 18 دقيقة

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحذر كهربا خوفًا من ثورة اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضي منصور يوجه رسالة للترجي بعد فوز الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفي بكري يكشف عن مشروع قومي عربي يتبناه السيسي (فيديو)

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. السيطرة على حريق هائل في "مول" تجاري بطنطا (صور)

منذ ساعة و 23 دقيقة

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 15 ساعة

بعد الخسارة.. مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:35 م

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

الصحة العالمية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى "كلب"

10:20 م

الأهلي يحذر كهربا خوفًا من ثورة اللاعب

11:18 م

بعد الخسارة.. مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

10:27 م

مرتضي منصور يوجه رسالة للترجي بعد فوز الزمالك

08:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status