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عاجل.. مرتضى منصور يعاقب عمرو الجنايني بقرار مفاجىء

السبت 29/فبراير/2020 - 01:46 ص
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الجنايني
الجنايني
الفجر الرياضي
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قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك، شطب عضوية عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المصري في النادي.  

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الزمالك": "عمرو الجنايني تم شطب عضويته في نادي الزمالك".

 وأوضح: "لدي هدف محدد وهو أولادي وأولاد الأهلي لا يهانوا في مباراة القمة، وكانت ستحدث مجرزة في الملعب وهذا يسيء لمصر".  

وأكمل: "شاهدنا اليوم لاعبي الزمالك حتى آخر دقيقة، سجلوا أهدافًا، وهذا بسبب إراحتهم لمدة 8 أيام، لأنهم ليسوا آلات".  


وواصل: "كان هدفي الحفاظ على لاعبي فريقي والأهلي، والفوز على الترجي التونسي في مصر بنتيجة جيدة".


 واختتم عن أزمة مباراة قمة الدوري أمام الأهلي: "لن يتم خصم نقطة واحدة من الزمالك، وهذا مخالف للائحة اتحاد الكرة".

وحقق الزمالك الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 3-1، على ملعب استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي البطولة القارية.
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