عاجل.. مرتضى منصور يعاقب عمرو الجنايني بقرار مفاجىء

قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك، شطب عضوية عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المصري في النادي.





وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الزمالك": "عمرو الجنايني تم شطب عضويته في نادي الزمالك".





وأوضح: "لدي هدف محدد وهو أولادي وأولاد الأهلي لا يهانوا في مباراة القمة، وكانت ستحدث مجرزة في الملعب وهذا يسيء لمصر".





وأكمل: "شاهدنا اليوم لاعبي الزمالك حتى آخر دقيقة، سجلوا أهدافًا، وهذا بسبب إراحتهم لمدة 8 أيام، لأنهم ليسوا آلات".









وواصل: "كان هدفي الحفاظ على لاعبي فريقي والأهلي، والفوز على الترجي التونسي في مصر بنتيجة جيدة".







