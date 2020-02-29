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المندوب السوري بمجلس الأمن: أردوغان والإرهابيون يسعون لفرض أمر واقع

السبت 29/فبراير/2020 - 01:31 ص
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الفجر
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شن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار جعفري، هجومًا شديدًا على تركيا، خلال إحاطة له بمجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، مشددًا على أنها لم تلتزم بتعهداتها حول إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا وواصلت دعم التنظيمات الإرهابية فيها.

كما هاجم "جعفري"، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدًا أنه هو والإرهابيون استغلوا اتفاقات خفض التصعيد لمحاولة فرض واقع إرهابي على حساب معاناة أهلنا في إدلب وحلب وريفي اللاذقية وحماة من جرائم الإرهابيين.

وشدد المندوب السوري، على أن العمليات التي يقوم بها الجيش العربي السوري في مناطق حلب وإدلب تهدف لتخليص الأهالي فيهما من جرائم الإرهابيين وإعادة سلطة الدولة فيها.
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الكلمات المفتاحية

مجلس الأمن سوريا تركيا أردوغان

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