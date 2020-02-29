Advertisements
Advertisements
Advertisements

لهذا السبب عرف محمد صبحي بجملة "بيضحك الميتين" (فيديو)

السبت 29/فبراير/2020 - 02:13 ص
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements

تحدث الفنان محمد صبحي، عن أعماله المشتركة مع المؤلف الراحل لينين الرملي قائلا: "اشتغلنا مع بعض (الأول ليسيه) و(نيو أوبرا) و(مسرح فردوس).

وأضاف صبحي خلال لقاءه التلفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" المذاع عبر فضائية CBC قائلا: "الناس قالت محمد صبحي بيضحك الميتين، لأن المسرح كان في الهو جمب المقابر وكان المسرح قرش كومبليه وكنا عاملين إعلان عشان نعرف الناس بخريطة المكان".

وتابع "صبحي" قائلا: "محافظ القاهرة عمر عبد الأخر، الله يرحمه ساعدنا في تجميل البعوث وفي الإنارة".

يذكر أن "صبحي'' قدم العديد من الأعمال الفنية منها كيمو، فرصة العمر، رحلة المليون، يوميات ونيس، شملول، ملح الأرض.



Advertisements

أخبار تهمك

وصية مبارك للشعب المصري (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 23 ساعة

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 28 فبراير: رعب في الريال قبل الكلاسيكو.. صفقة مفاجأة.. بيريز يتحرك لضم نجم مانشستر سيتي.. هجوم ضاري على زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحذر كهربا خوفًا من ثورة اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

بعد الخسارة.. مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

منذ حوالي 9 ساعات

هيدرسفيلد يفاجئ الأهلي بطلب عن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة العالمية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى "كلب"

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضي منصور يوجه رسالة للترجي بعد فوز الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

كورة لايف WoN ZamAlEk مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر kora live مباراة الزمالك الان Yalla Yazamalek بدون تقطيع هدف شيكابالا

منذ حوالي 9 ساعات

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:35 م

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

الصحة العالمية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى "كلب"

10:20 م

الأهلي يحذر كهربا خوفًا من ثورة اللاعب

11:18 م

بعد الخسارة.. مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

10:27 م

مرتضي منصور يوجه رسالة للترجي بعد فوز الزمالك

08:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status