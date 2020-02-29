لهذا السبب عرف محمد صبحي بجملة "بيضحك الميتين" (فيديو)

















تحدث الفنان محمد صبحي، عن أعماله المشتركة مع المؤلف الراحل لينين الرملي قائلا: "اشتغلنا مع بعض (الأول ليسيه) و(نيو أوبرا) و(مسرح فردوس).وأضاف صبحي خلال لقاءه التلفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" المذاع عبر فضائية CBC قائلا: "الناس قالت محمد صبحي بيضحك الميتين، لأن المسرح كان في الهو جمب المقابر وكان المسرح قرش كومبليه وكنا عاملين إعلان عشان نعرف الناس بخريطة المكان".وتابع "صبحي" قائلا: "محافظ القاهرة عمر عبد الأخر، الله يرحمه ساعدنا في تجميل البعوث وفي الإنارة".يذكر أن "صبحي'' قدم العديد من الأعمال الفنية منها كيمو، فرصة العمر، رحلة المليون، يوميات ونيس، شملول، ملح الأرض.