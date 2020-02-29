Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم الترجي يهدد الزمالك ويُذكره ما حدث للأهلي في رادس

السبت 29/فبراير/2020 - 12:57 ص
Advertisements
الترجي
الترجي
الفجر الرياضي
Advertisements
أكد إيهاب المباركي لاعب الترجي التونسي، أن فريق الزمالك لم يحسم الصعود لدور الأربعة بعد مباراة اليوم والتي انتهت بفوز الأبيض على الترجي ( 3 – 1) في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

 وقال المباركي في تصريحات إذاعية لراديو «أي إف إم» عقب المباراة، أن أداء الحكم المغربي كان له تأثير مباشر في مجريات اللقاء ونتيجتها، كما حمله مسؤولية هزيمة الترجي.  

وأشار المباركي خلال تصريحاته إلى أن أداء رضوان جيد خلال المباراة يعكس صورة التحكيم الإفريقي.


 كما أكد مدافع الترجي أن حظوظ فريقه في التأهل لا تزال قائمة، ووجه رسالة للزمالك قائلا:«أسالوا الأهلي والوداد عن جحيم رادس». 

 ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك والترجي على ملعب رادس يوم الجمعة المقبل.
Advertisements

أخبار تهمك

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 28 فبراير: رعب في الريال قبل الكلاسيكو.. صفقة مفاجأة.. بيريز يتحرك لضم نجم مانشستر سيتي.. هجوم ضاري على زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

منذ حوالي 9 ساعات

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 14 ساعة

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 23 ساعة

بعد الخسارة.. مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يعاقب عمرو الجنايني بقرار مفاجىء

منذ 40 دقيقة

هيدرسفيلد يفاجئ الأهلي بطلب عن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

وصية مبارك للشعب المصري (فيديو)

منذ 40 دقيقة

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة العالمية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى "كلب"

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحذر كهربا خوفًا من ثورة اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضي منصور يوجه رسالة للترجي بعد فوز الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:35 م

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

الصحة العالمية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى "كلب"

10:20 م

الأهلي يحذر كهربا خوفًا من ثورة اللاعب

11:18 م

بعد الخسارة.. مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

10:27 م

مرتضي منصور يوجه رسالة للترجي بعد فوز الزمالك

08:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status