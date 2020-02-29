نجم الترجي يهدد الزمالك ويُذكره ما حدث للأهلي في رادس

أكد إيهاب المباركي لاعب الترجي التونسي، أن فريق الزمالك لم يحسم الصعود لدور الأربعة بعد مباراة اليوم والتي انتهت بفوز الأبيض على الترجي ( 3 – 1) في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.





وقال المباركي في تصريحات إذاعية لراديو «أي إف إم» عقب المباراة، أن أداء الحكم المغربي كان له تأثير مباشر في مجريات اللقاء ونتيجتها، كما حمله مسؤولية هزيمة الترجي.





وأشار المباركي خلال تصريحاته إلى أن أداء رضوان جيد خلال المباراة يعكس صورة التحكيم الإفريقي.









كما أكد مدافع الترجي أن حظوظ فريقه في التأهل لا تزال قائمة، ووجه رسالة للزمالك قائلا:«أسالوا الأهلي والوداد عن جحيم رادس».



