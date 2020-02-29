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شيرين تحصل على جائزة "الريادة السينمائية" من الكاثوليكي للسينما

السبت 29/فبراير/2020 - 01:44 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر - تصوير مصطفى الديب
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منح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية في الدورة الـ 68، جائزة الريادة السينمائية للفنانة شيرين، وتقام هذه الدورة بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان، والمهداة إلى روح المخرج سمير سيف تقديرًا لمشواره الفني وعطائه السينمائي.

وتشهد الدورة الـ 68، مشاركة خمسة أفلام فى المسابقة الرسمية للمهرجان من أصل ٣٣ فيلمًا عُرضت بشكل تجاري في عام 2019.

وكان مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 68 برئاسة الأب بطرس دانيال، أعلن عن الأفلام الخمسة الذى سيتم عرضهم خلال فعاليات هذه الدورة وهم، فيلم "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر، فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، فيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.


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