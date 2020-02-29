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الأنبا باخوم يرأس اجتماع الشباب بكنيسة العذراء في الخصوص

السبت 29/فبراير/2020 - 05:21 ص
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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
حازم رفعت
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ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، مساء الجمعة، اجتماع شباب "ليكن نور" بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف بالخصوص.

يأتي ذلك الاجتماع في إطار زيارة صاحب النيافة لاجتماعات الشباب بالإيبارشية البطريركية.

وكان اللقاء بعنوان "الاعتمادية"، وبدأ اللقاء بالصلاة، ثم رحب الأب الدكتور يونان شحاتة راعي الكنيسة بنيافته، واختتم اللقاء بالصلاة والبركة الرسولية.
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الكلمات المفتاحية

الكنيست الكاثوليك اجتماع

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