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رغم تأثير برودة الطقس.. أسبوع ساخن في "النقل"

السبت 29/فبراير/2020 - 05:46 ص
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وزارة النقل
وزارة النقل
كرستينا عياد
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شهدت وزارة النقل خلال الأسبوع الماضي، والأخير من شهر فبراير، عددًا من الأحداث التي جعلت منه أسبوعًا ساخنًا، مليئا بالتناقضات.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز هذه الأحداث:

الخميس مساءً.. حادث قطار العلمين:
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء مسير القطار 654 مطور القادم من الإسكندرية إلى مطروح، خرج جرار القطار والعربات الأولى والثانية والثالثة عن القضبان، بين محطتي سيدي عبدالرحمن وغزال ضمن خط القباري - مطروح، ما نتج عنه بعض الإصابات الخفيفة، ولا يوجد وفيات، وتم الدفع بأوناش السكك الحديدية لرفع الجرار والعربات.

"حملة معا لسكك حديد آمنة.. سلامتك تهمنا":
كانت وزارة النقل قد أعلنت تواصل حملة "معًا لسكك حديد آمنة.. سلامتك تهمنا"، التي أطلقتها بهدف توعية الركاب والمواطنين بشأن السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية، كما نشرت فيديو جديد عن مخاطر اقتحام المزلقانات المغلقة، وضرورة إتباع تعليمات السلامة والأمان عند عبورها.

الأربعاء.. توقيع عقد الالتزام الخاص بالمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية:
وشهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، توقيع عقد الالتزام الخاص بالمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والذي يمنح شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض حق تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل المحطة، وممارسة أنشطتها على أرض المحطة التي تصل مساحتها إلى 560 ألف متر مربع، وطول أرصفتها 2500 متر، ما يمكنها من تداول البضائع المحواة والغير محواة في حدود من 10 – 12 مليون طن سنويا.

الثلاثاء.. عطل الخط الأول لسوء الأحوال الجوية:
بعد ما تعرضت له البلاد من موجة من الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية، أدت إلى انقطاع بالشبكة الكهربائية الهوائية بمحطة غمرة بالخط الأول اتجاه حلوان في مترو الأنفاق، حيث تم تشغيل القطارات من محطة المرج الجديدة إلى محطة الدمرداش بالاتجاهين، ومن محطة الشهداء إلى محطة حلوان في الاتجاهين، ومن محطة الدمرداش إلى محطة الشهداء، خط مفرد، طالع نازل، حيث استمر العطل أكثر من ساعة ونصف لإصلاحه وعودة الحركة مرة أخرى. 

الاثنين.. جولة الوزير الصباحية بالطريق الدائري:
وقام "الوزير" بتفقد أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال المشروع المتكامل لصيانة وتوسيع الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى بطول 100كيلومتر، وتكلفة 5.3 مليار جنيه، وفي إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة ممثلة في وزارة النقل بصيانة الطريق الدائري، وتطويره بصفة مستمرة باعتباره شريانا حيويا هاما، وأحد أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى. 

الأحد.. متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية:
عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا موسعا مع رؤساء الشركات المنفذة لأعمال إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية على الأرصفة من 55 -62، حيث حضر اللقاء رئيسا هيئة ميناء الإسكندرية وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، حيث سيساهم المشروع في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، كما يساهم في استقبال الميناء للسفن ذات الحمولات الكبيرة، نظرًا لتعميق الممر الملاحي للميناء.
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الكلمات المفتاحية

النقل المترو الطقس السكك الحديدية الأحوال الجوية

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