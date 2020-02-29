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الصحة: لا يوجد أي اشتباه بفيروس كورونا داخل مصر

السبت 29/فبراير/2020 - 04:47 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قالت وزارة الصحة والسكان، إنهم تواصلوا مع السفارة المصرية بفرنسا بشأن الإعلان عن إصابة شخصين عائدين من مصر.

وأضافت الوزارة"، خلال تصريحات للإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن السفير المصري لم يتلقى أي معلومات من السلطات الفرنسية.

وأشارت، إلى أنهم تواصلوا مع منظمة الصحة العالمية، ولم يتوافر لديها أي معلومات أيضًا، مؤكدًة أنه لا يوجد في جمهورية مصر العربية أي اشتباه لفيروس كورونا.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة كورونا فيروس كورونا الصحة

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