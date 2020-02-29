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أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 29-2-2020 بعد تراجع الأسعار العالمية

السبت 29/فبراير/2020 - 12:07 ص
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أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
الفجر الاقتصادي
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استقرت اسعار الذهب في تعاملات اليوم السبت في جميع محلات الذهب، بعدما شهد السعر العالمي تراجعات لجني الأرباح

 

 

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 29-2-2030 :

 

وسجلت أسعار الذهب اليوم السبت 29-2-2020 استقرار ، حيث  وصل سعر عيار 21 الأكثر اقبالا على شرائه إلى مستويات 714 جنيه، وبلغ سعر جرام عيار 18 نحو 613 جنيه، وبلغ سعر  جرام عيار 24  نحو 816 جنيه، وسجل سعر جنيه الذهب نحو 5712 جنيه.

 

أسعار الذهب ترتفع 14 جنيه للجرام هذا الأسبوع:

 

وقفز سعر جرام الذهب خلال تعاملات هذا الأسبوع على صعيد مختلف عيارات الذهب بقيمة 14 جنيه في الجرام.

وأكد خبراء في أسواق الذهب أن تلك الأرتفاعات، بسب زيادة التخوفات من تدهور الاقتصاد العالمي نتيجة لانتشار فيروس كورونا، وسط تسسببة في توقف العديد من المصانع في الصين.

 

سعر الذهب العالمي :

 تراجع الذهب أكثر من واحد1%  إلى أدنى مستوياته في أسبوع يوم الجمعة، إذ حفزت زيادات الأسعار في الفترة الأخيرة المستثمرين على البيع لجني الأرباح، لكنه ما زال في طريقه لتحقيق مكسب شهري هو الثالث على التوالي في ظل تسارع انتشار فيروس كورونا وهبط الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1623.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1424 بتوقيت جرينتش بعد زيادة كبيرة بلغت 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة 1.1 بالمئة إلى 1625 دولارا للأوقية.

أضاف الذهب حوالي اثنين بالمئة حتى الآن منذ بداية الشهر، وذلك بعد بلوغه أعلى مستوياته في سبع سنوات عند 1688.66 في وقت سابق هذا الأسبوع في ظل فزع بالأسواق بسبب فيروس كورونا.

 

 

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