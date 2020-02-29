وزير الأوقاف: الأوبئة ليس لها علاقة بالكفر أو الإيمان

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن قرار المملكة العربية السعودية بتعليق رحلات العمرة بصورة مؤقتة، يعد قرارًا حكيمًا وشجاعًا وله أصول شرعية، حيث أنه درءًا للمفسدة مقدمًا على جلب المنفعة.



وأشار "جمعة"، خلال اتصال هاتفي مع الأعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن حماية الأرواح واجب شرعي، ولابد من الأخذ بأسباب العلم من المصادر الموثوق منها.



وأضاف وزير الأوقاف، أن الأوبئة والنوازل الكونية ليس لها علاقة بالإيمان والكفر، حيث إذا كان الأمر متعلق بالإيمان والكفر لكان أبعد الله الأمراض والأوبئة عن بلاد المسلمين.

