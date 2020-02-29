أول عربي يتماثل الشفاء من كورونا يكشف كواليس إصابته

كشف محمد أبو ناموس، أول عربي يتماثل للشفاء من فيروس كورونا، في الصين، تفاصيل إصابته، موضحًا أن الفيروس له أعراض معلومة تتشابه مع أعراض الأنفلونزا، ولكنها تكون أقوى.



وأضاف "أبو ناموس"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن فيروس كورونا هو فيروس مهجن جينيًا، وفقًا لما صرح به الأطباء.



وأشار إلى أن فيروس كورونا يطور نفسه ذاتيًا، مضيفًا أن فيروس كورونا يجعل الإنسان لا يستوعب ما يحدث معه في بعض اللحظات.

