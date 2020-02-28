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البورصة الأمريكية تسجل أسواء أداء لها منذ الأزمة العالمية في 2008

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:43 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
رويترز
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 تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 للجلسة السابعة على التوالي يوم الجمعة  ليسجل  أكبر خسارة أسبوعية له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 بفعل المخاوف المتنامية من أن يفضي فيروس كورونا سريع الانتشار إلى ركود اقتصادي، وإن قلصت الأسهم خسائرها في ختام الجلسة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 356.88 نقطة بما يعادل 1.39 بالمئة إلى 25409.76 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 24.7 نقطة أو 0.83 بالمئة ليسجل 2954.06 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 0.89 نقطة أو 0.01 بالمئة ليصل إلى 8567.37 نقطة.

 

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الكلمات المفتاحية

كورونا الان فيروس كورونا البورصة الأمريكية

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